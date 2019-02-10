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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 10 فبراير 2019 فيديو| “Pet Sematary” وجميع العروض الدعائية الأخرى التي عليك مشاهدتها هذا الأسبوع متابعة-سنيار: تم إصدار العديد من العروض الدعائية لأفلام جديدة خلال هذا الأسبوع، وتتنوع هذه الأفلام لتشمل الكوميديا والإثارة والرعب، بهدف تلبية أذواق الجمهور، وفيما يلي بعض أهم العروض الدعائية التي عليك مشاهدتها: Dumbo، من المقرر إطلاقه في 29 مارس: Missing Link Pet Sematary، من المقرر إطلاقه في 5 أبريل. Shaft The Sun Is Also a Star، من المقرر إطلاقه في 17 مايو UglyDolls، من المقرر إطلاقه في مايو: Walk. Ride. Rodeo، يصدر في 8 مارس على Netflix: وفيما يلي المقاطع الدعائية الأخرى التي بثت خلال Super Bowl LIII، قبل بضعة أيام: Alita: Battle Angel Avengers: Endgame Captain Marvel Scary Stories to Tell in the Dark Toy Story 4 Us Wonder Park

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