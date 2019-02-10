نقيب الممثلين يفجر مفاجأة جديدة بعد اعترافات منى فاروق وشيما الحاج عن الفيديو الإباحي

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -
فجر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مفاجأة جديدة عن الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، مؤكداً أنه لا علم لديه بأخبار القبض عليهما بعد اتهامهما بالظهور في فيديو فاضح.
قال زكي: “الاثنتان غير مقيدتين بجداول النقابة نهائياً”، وهذا ما أكده شعبان سعيد محامي النقابة، كاشفا بأنه طالما منى وشيما ليستا مقيدتين فليس لهما أي حقوق أو التزامات من جانب النقابة.
جاء ذلك على خلفية إلقاء قوات الأمن القبض على منى وشيما مساء أمس بعد تداول فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة شخص تردد أنه مخرج شهير، واعترفتا بأنهما هما بالفعل من كانتا في الفيديو، وبررتا ذلك بأن المخرج قام بالتغرير بهما، وتصويرهما لابتزازهما.
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