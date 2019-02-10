شاهدوا بالعفوية والطرافة.. زلة لسان جديدة تحرج شيرين في الكويت

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

شهد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، ضمن فاعليات مهرجان “فبراير الكويت 2019″، زلة لسان جديدة للنجمة المصرية لا تخلو من العفوية والطرافة.

وخلال قولها إنّ الجمهور أكثره رجال لذلك لم يغنوا معها وانهم لو كانوا نساء كانوا شاركوها الغناء، اعتبرت أنّ الرجال قدموا من أجل الفنان عبدالله الرويشد”.

واختلط الامر على شيرين بين عبدالله الرويشد ومحمد عبده، إذ قالت إنّ “الرجالة كثر عشان أبو نورة” ولكن الجمهور صحح لها إنّ عبدالله الرويشد أبو خالد وليس أبو نورة.

وطلبت شيرين من الرويشد وطلبت منه أن يهتم بصحته واعتبرته “سيد الأغنية الخليجية” وأنّه غالٍ عليها”.

وكانت شيرين قدمت الى الكويت برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وغنت من ألبومها الجديد إضافة إلى أغانيها القديمة.