وفاة الجزائري “فنان الفقراء” بذبحة قلبية مفاجئة

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

وافت المنية الفنان الجزائري ​عز الدين الشلفي​ الملقب بـ”فنان الفقراء”، عن عمر ناهز 44 عاماً، إثر اصابته بنوبة قلبية مفاجئة. وتوفي الشلفي فور وصوله الى مستشفى “الشقيقتان” في ضاحية الشلف في العاصمة الجزائرية، مصاباً بثاني نوبة قلبية خلال شهرين. وعرف الراحل بأغنتيه الشهيرة “واش جابك ليا خيرة” وأغاني أخرى من بينها أغاني سياسية كلفته دخول السجن عام 2007. يذكر ان الممثل الراحل عز الدين الشلفي لمع نجمه في بداية الألفية الثالثة، وسرعان ما حظي بشعبية جارفة في أوساط “البؤساء” الذين وجدوا في عز الدين ملاذهم، بعدما حرص الرجل على إطلاق عدة أغانٍ سياسية واجتماعية معبّرة عن هموم وآلام الكادحين.

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