وفاة فنان جزائري وزوجته وإبنهما اختناقاً بالغاز

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -
توفي الموسيقار الجزائري السكيكدي عبد العالي قنون يوم أمس عن عمر 50 عاماً اختناقاً بالغاز.
كما توفيت زوجته ديبون عائشة البالغة من العمر 48، وابنهما عبد السميع البالغ من العمر 14 سنة في الحادثة المؤسفة.
أما بنتهما وسيلة البالغة من العمر 13 سنة فقد أصيبت بحالة اغماء بسبب الصعوبة في التنفس، إثر انبعاث غاز أول أكسيد الكربون من المدفأة بمنزلهم الواقع بعمارة تقع بحي ميسون، ببلدية سكيكدة.
وتم فتح تحقيق من قبل اأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذا الحادث الذي أدى إلى هذه المأساة التي حصلت.
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