المغرب يوضح حقيقة الأنباء عن سحب السفراء من السعودية والامارات

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

أوضح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن قيام بلاده بسحب سفيريها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة​​​.

وقال الوزير بوريطة، اليوم السبت، إن “المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات”.

وأكد أن “الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبّر عن موقفها بوسائلها الخاصة وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية”.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية قد أعلنت أن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وأضافت الوكالة أن المغرب استدعى سفيره في المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات.

وقالت مواقع إخبارية محلية إن “الفيلم الوثائقي الذي أثار غضب المغرب، يدور حول الصحراء المتنازع عليها، ويدعم وجهة نظر جبهة البوليساريو التي تدعي أن المغرب غزاها بعد أن غادرها المستعمرون الإسبان في عام 1975”.