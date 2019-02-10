كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -
ولدت شيما الحاج في المستشفى الإيطالي بالعباسية، وكان أول أعمالها السينمائية فيلم “سالم أبو أخته” مع محمد رجب، عاشت فترة كبيرة في سوريا، ودرست في جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام.
تحمل الجنسية المصرية ولها أصول سورية حيث أن جدتها من الأب سورية الأصل.
انطلاقتها الفعلية في عالم السينما كان من خلال ترشيح المخرج أسامه عمر لها لتجسيد أحد الأدوار في فيلم بعنوان “زجزاج”.
امتنعت الحديث عن الفيديو الاباحي الذي نسب لها مؤخرا، والذي اثار جدلا كبيرا في الأوساط الفنية والشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرية من اصول سورية.. شيما الحاج نجمة الفيلم الاباحي قاطعها والدها بسبب فستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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