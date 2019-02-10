الشيخوخة تظهر على رغدة في احدث ظهور لها.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 10 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

بدت ملامح الشيخوخة بشكل كبير على الفنانة السورية رغدة وذلك في احدث ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما.

وأكدت رغدة أنها لن تشارك في الفترة المقبلة بأى عمل فنى سواء درامىا أو سينمائىا، معبرة عن سعادتها بتواجدها وتكريمها في الدورة الـ٦٧ من المهرجان.

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في دورته الـ٦٧ يترأسه الأب بطرس دانيال، ويقام في الفترة من ٨ إلى ١٤ فبراير الجارى.