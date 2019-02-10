انت الان تتابع تفاصيل خبر صورة.. عرض أقدم نسخة من القرآن الكريم في الصين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 فبراير 2019 12:50 صباحاً - أعلنت سلطات مقاطعة "تشنغهاي" شمال غربي الصين، اليوم السبت، عرض أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم، بمعرض للثقافة والسياحة بمحافظة "شيونهوا" ذاتية الحكم لقومية "سالار" بالمقاطعة.

وتعد المرة الأولى التي تعرض فيها هذه النسخة القديمة والقيمة من القرآن الكريم أمام العامة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وحسب مسؤول بمكتب السياحة والثقافة في المحافظة، أُطلق المعرض في 23 يناير وسيمتد شهراً كاملاً إلى الـ23 من فبراير 2019، ويعد العرض جزءاً من الفعاليات الثقافية والسياحية في المحافظة.

ويجتذب المعرض نحو 6000 زائر كل يوم، ومعظم الزوار من مدينة شينينغ حاضرة مقاطعة تشنغهاي ومقاطعة قانسو المجاورة.

واحتُفظ بهذه النسخة من القرآن الكريم الواقعة في 867 صفحة ومقسمة إلى 30 مجلداً، في مسجد جيهتسي بالمحافظة، ويرجع تاريخها إلى ما بين 1100 إلى 1300 عام، لتكون بذلك أقدم نسخة مكتوبة من القرآن الكريم في الصين، وأيضاً واحدة من أقدم النسخ في العالم.

وفي عام 2007 خصصت الصين أموالاً لحماية الأعمال الأثرية القيمة، وقام خبراء متخصصون بصيانة الأعمال الأثرية الورقية في البلاد بأعمال الترميم الدقيقة لها، كما صنعت خزانة زجاجية خاصة لحفظ النسخة.

من المهم الإشارة إلى أن نسخة القرآن القديمة أدرجت ضمن قائمة الكتب العريقة القيمة في الصين.