شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تطرب المصريين بمقتطفات فيروز والكينج منير فى حفل بالتجمع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جايبلي سلام عصفور الجناين، جايبلي سلام من عند الحناين، نفض جناحتو عا شباك الدار".. بمثل هذه الكلمات من رائعة فيروز، خطفت المطربة السورية فايا يونان قلوب جمهورها المصري إبان حفلتها الغنائية الكبرى على مسرح الماركيه فى التجمع الخامس.

وعلى مدار 90 دقيقة من عمر الحفل أخذت فايا أذهان الحضور ممن ملأوا قاعة المسرح بالكامل في رحلة سماعية إلى ملكوت أغانيها، بداية من "بيناتنا في بحر" و"ياليته يعلم" و"في الطريق إليك"، مع باقي اغنيات ألبومها الأول، مع مزجها بتوليفة مفاجئة من الأغاني المصرية التراثية مثل "آه يا للاللي" مع غناها "علي صوتك" للكينج محمد منير ، وخليط من الأغاني السورية التراثية القديمة مثل "جيرانة هالله هالله" و"تحت هودجها"، بجانب رائعتي فيروز "أمي نامت" و"جايبلي سلام"، و تقديمها العرض اللايف الأول في مصر لآخر أغانيها "بغداد"، بمشاركة ملحنها الموسيقي المصري حازم شاهين، مع قيادة الفرقة الموسيقية للموسيقي ريان الهبر، لتسدل الستار على الحفل بوعدها الحضور العودة لمصر مرة أخرى في القريب العاجل.

وأتت هذه الحفلة في مستهل انطلاقة فايا يونان الغنائية لعام 2019، بجولة حفلات عربية بداتها بافتتاحها مهرجان الشارقة الموسيقي في الإمارات منذ أيام، وتكملها في القاهرة، بعد وضعها مسك الختام على العام الماضي بحصولها على جائزة أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن تصنيف جوائز الداف باما الألمانية ، مع اعتبارها أول مطربة عربية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أغنيتها الشهيرة "أحب يديك".