شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة اعتذار من الكدوانى لجمعية الفيلم بعد غيابه عن حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الفنان ماجد الكدوانى عن حضوره تكريم مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ45، فى رسالة صوتية وجهها لإدارة وجمهور المهرجان، الذى فاز به بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم تراب الماس.

وقال الكدوانى فى رسالته: "أرجو قبول عتذارى وأسفى الشديد لعدم تواجدى وحضورى فى هذا التجمع العظيم.. وحقيقى كان نفسى أكون متواجد لولا بعض الظروف الطارئة والخارجة عن إرادتى تماما.. والله وحده يعلم مقدار احترامى وتقديرى لهذا المهرجان العريق".

وأضاف الكدوانى: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير والتحية لكل القائمين على إدارة مهرجان جمعية الفيلم المصرى على منحى هذه الجائزة.. وحقيقى أنا فى قمة الفخر والاعتزاز بهذا التقدير خاصة هذه المرة لأنها جائزة عن فيلم عزيز على قلبى جدا وهو فيلم تراب الماس".

واختتم الكدوانى: "أود أن أشكر المخرج العظيم والفنان الرائع مروان حامد، والكاتب والمؤلف المتميز أحمد مراد، وكل من شارك فى هذا العمل المحترم".

يذكر أن الفنانة يسرا تسلمت جائزة ماجد الكدوانى نيابة عنه، بعد غيابه عن حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم الذى حضره، يحيى الفخرانى ومحمود حميدة وليلى علوى والمخرج أحمد فوزى والإعلامية بوسى شلبى.

وأعلنت إدارة المهرجان قائمة الجوائز إذ فاز الفنان ماجد الكدوانى بجائزة التمثيل عن دوره فى فيلم تراب الماس، بينما حصلت الفنانة ميريهان مجدى على جائزة افضل ممثلة دور أول عن دورها فى فيلم "ورد مسموم"، بينما حصلت عارفة عبد الرسول على جائزة الدور الثانى فى التمثيل بينما حصل الطفل أحمد عبد الحافظ الشهير بأوباما على جائزة الدور الثانى فى التمثيل، بينما حصل فيلم يوم الدين على أفضل فيلم، كما حصل على جائزتى السيناريو والإخراج لأبو بكر شوقى.

وحصل أحمد فوزى صالح على جائزة العمل الأول وجائزة سامى السلامونى للتجديد والابتكارعن سيناريو فيلمه ورد مسموم، والذى حصل على غالبية الجوائز منها الأفيش الفنان عمر عبد الوهاب ومكساج الصوت لكل من سارة قدورى وستيفان كريجورى، والديكور للفنان عمرو عبد الوهاب وأحمد فايز، بينما تمكن تراب الماس من اقتناص عدد من الجوائز، منها جائزة أفضل مكياج لطارق مصطفى وجائزة أفضل موسيقى للموسيقار هشام نزيه، تصوير أحمد المرسى، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم باختيار الجمهور وأعضاء جمعية الفيلم.

وتمكن فيلم حرب كرموز بالخروج بجائزة أفضل ملابس لتحصل عليها مونيا فتح الباب، وشهادة تقدير من لجنة التحكيم للموسيقار خالد داغر، أما فيلم زهرة الصبار فتمكن من الحصول على شهادة تقدير لمدير التصوير عبد السلام موسى، بينما حصل راضى جمال على شهادة تقدير عن دوره فى فيلم يوم الدين، أما جائزة المونتاج فتمكن فيلم بلاش تبوسنى.