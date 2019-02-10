"شرم الشيخ للسينما الآسيوية" يُكرم لطفي لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، تكريم الفنان لطفي لبيب على مشواره الفني، وذلك خلال الدورة الثالثة التي ستعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

قال رئيس المهرجان إن الفنان لطفي لبيب "أحد النجوم الذين يملكون مشوارًا فنيًا سينمائيًا وتليفزيونيًا ومسرحيًا ثريًا، مشيرًا إلى أنه نجح في أن يشبع جمهوره بالكوميديا التي كان يتفنن في تقديمها، حرصًا منه على عدم تكرار أدواره، ليصبح مجرد ظهوره على الشاشة كفيلاً بأن يرسم البهجة على وجوه كل المشاهدين".

وأوضح أن إدارة المهرجان قررت الاحتفاء بهذا الفنان الكبير بعرض عدد من أفلامه، وإقامة ندوة تكريم له يديرها الناقد نادر عدلي.

من جانبه، أعرب لبيب عن سعادته بتكريمه، مؤكدًا أن هذا أمر ساهم بشكل كبير في رفع روحه المعنوية، لأنه جاء تقديرًا لمشواره الذي اجتهد فيه ليقدم تاريخًا كبيرًا يتشرف به.

وأضاف أن قرر الحضور صحبة أفراد عائلته الذين كانوا أحد أهم عناصر نجاحه.

يشار إلى أن الفنان لطفي لبيب يمتلك تاريخًا سينمائيًا كبيرًا، ضم أدوارًا مهمة "السفارة في العمارة"، "عسل أسود"، "عمارة يعقوبيان"، "عصافير النيل"، "طير أنت"، "خلطة فوزية"، "كده رضا"، "جاءنا البيان التالي". كما قدم للتليفزيون "زيزنيا"، "ونيس وأيامه"، "ابن النظام"، "نصف ربيع الآخر".

وتنظم مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية مؤسسة "نون للثقافة والفنون"، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، والتي أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري، والناقدة ماجدة موريس.