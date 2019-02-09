مصرع مغنى الراب البريطاني الشاب كاديت.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لقي مغني الراب البريطاني الشاب كاديت مصرعه، وذلك خلال توجهه لإحياء إحدي الحفلات بأحد الجامعات الموجودة في ستافوردشاير في إنجلترا بالساعات الأولى من صباح يوم السبت 9 فبراير، وذلك بعد اصطدمت السيارة الأجرة التي كان يستقلها بسيارة أخرى.

وبحسب موقع جريدة الديلي ميل البريطانية، فان المغني العالمي البالغ من العمر 28 عاما، واسمه الحقيقي بلين كاميرون جونسون قد توفي بالرغم من محاولات المسعفين لإنقاذه.

وكان من المقرر أن يشارك كاديت في مهرجان “Wireless Festival ” لعام 2019 مع عدد كبير من النجوم و من أبرزهم ترافيس سكوت و فيتشر و دينو دريز وتيم وستوود، وعدد أحر من الفنانين.

ووفقا لما ذكرته جريدة إندبندنت البريطانية، لقي النجم الموسيقي مصرعه وهو في طريقه إلى جامعة “كيل” للمشاركة في عرض موسيقي بحفل اتحاد الطلاب.

والجدير بالذكر أنه تم نقل سائقي السيارتين إلى مستشفى جامعة “رويال ستوك” وذلك لإصابتهما بجروح بالغة.