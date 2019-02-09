بعد 27عامًا من رحيلها ابنة مديحة كامل تكشف القصة الحقيقية لحجاب والدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت ميريهام الريس، ابنة الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل، القصة الحقيقة لحجاب والدتها، وكيف اتخذت هذا القرار.

ميريهام، قالت خلال لقائها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية cbc، إن القصة المنتشرة حول حجاب والدتها ليست حقيقة لأنها لم تكن محجبة وقت قرار والدها الاعتزال والحجاب.

وأضافت، والدتها ارتدت الحجاب أولا، وظلت تطلب منها أن ترتديه أيضا، لكنها كانت تقول لها إنها صغيرة ولا تريد أن ترتديه الآن.

وتابعت، أن والدتها ظلت تدعو الله لكي يهديها إلى الحجاب، وهو ما حدث بعد 3 أشهر من حجاب والدتها، قررت هي الأخرى ارتداء الحجاب.

ومن أشهر الأشياء التي كتبت أن ابنتها هي من جعلتها ترتدي الحجاب، فهي كانت محجبة وأقنعت والدتها بالأمر.

أما عن ملابسها فأكدت أنها مازالت محتفظة بالبعض منها ومنها ملابس فيلم «الصعود إلى الهاوية»، وكذلك ملابسها في فيلم «ملف في الآداب»، أما ما تبقى من الملابس قامت بتوزيعهم كصدقة على روح والدتها.

وأكدت ميريهام، أن والدتها كانت تحب البساطة، وأكثر ملابس كانت ترتديها هي تي شيرت وجينز، كما كانت تفضل ألا تضع أي مواد تجميليه على وجهها في حياتها العادية.

يذكر أن مديحة كامل، رحلت عن عالمنا في يناير من عام 1997 بعد صراع مع المرض.