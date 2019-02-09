إنفوجراف.. أبرز المكرمين في مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت الدورة الـ45 من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، السبت، بعرض فيلم عن مسيرة الفنانة يسرا، ضيفة شرف المهرجان، فضلاً عن بروموهات الأفلام المتنافسة.
وكرم المهرجان الفنانين يحيى الفخراني، وليلى علوي، وجلال الشرقاوي، والسيناريست فاروق صبري، ومديرة التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور محمود محسن.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المعلومات عن المهرجان..
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