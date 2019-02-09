بعد معاناتها النفسية.. هكذا بدت إطلالة ميغان ماركل بحفل صندوق إنديفور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، أنيقةً للغاية أثناء حضورها حفل جوائز صندوق إنديفور، الذي عقد في قاعة درابر لتكريم الجرحى، والمصابين، والمرضى، والجنود الذين شاركوا في تحديات الرياضات والمغامرة، خلال العام الماضي.

وهو أول ظهورٍ لها، بعد رسالتها التي أرسلتها لوالدها، تتوسل إليه فيها أن يتوقف عن إيذائها، واعتقاد البعض أنها تُعاني من صدمةٍ عاطفيةٍ حقيقية، خصوصاً بعد تصريحات خمسٍ من أصدقائها المُقربين لمجلة "بيبول" الأمريكية.

وارتدت ميغان قميصاً أبيض كلاسيكياً وتنورةً سوداء مكسيّة مع شق عالٍ، من طراز جيفنشي، وهي واحدة من أشهر علامات الموضة المفضلة لديها، والتي اختارتها من أجل فستان زفافها الملكي في آيار/مايو الماضي.

كما ارتدت حذاءً جذاباً من طراز "أكوازورا Aquazzura"، يبلغ ثمنه 530 جنيهاً إسترلينياً، وأقراطاً باللون الذهبي من العلامة التجارية "فانيسا توغندهات Vanessa Tugendhaft"، ويبلغُ ثمنها 657 جنيهاً استرلينياً.

ورغم التكهنات التي أشارت إلى أن ميغان تمر بوقتٍ عصيب، وتعاني من "الصدمة العاطفية"، إلا أنها أبهرت الضيوف على السجادة الحمراء، وبدت متألقةً ببشرتها الخالية من العيوب، وتسريحة شعرها البسيطة على شكل كعكة.