شكرا لقرائتكم خبر عن "آه يا سيدى".. نوال الزغبى تطرح تيزر كليب جديد ضمن ألبومها "كده باى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة اللبنانية نيكول سابا تيزر الكليب السابع من ألبومها الجديد "كدة باى"، والذى يحمل اسم "آه يا سيدى" وذلك قبل أن يتم طرح الألبوم بالتزامن مع عيد الحب، 14 فبراير الحالى.

النجمة الذهبية - كما يلقبها جمهورها - شاركت التيزر عبر حسابها على تويتر، وتقول كلماته: "آه يا سيدى إنت عيدى خد يا سيدى ماتقلشى يوم إنت غالى بالنسبة لى وصوتى عالى وباين اهو".



يذكر أن نوال الزغبى كانت قد طرحت 6 بروموهات كليبات لأغانى ألبومها الجديد، وحمل الأول اسم "الجمال له ناسه"، الثانى "صبح صبح"، الثالث فهو "محاية"، والرابع "كدة باى"، والخامس يحمل "مش خايفة"، والسادس "اللى براسى عملته".



الفنانة نوال الزغبى



النجمة نوال الزغبى

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة باللهجة العراقية، وتعاونت النجمة اللبنانية فى الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعرى.