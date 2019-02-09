ياسمين صبري تظهر رشاقتها بصور جديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها، على "إنستجرام"، صورًا جديدة لها أثناء ممارستها الرياضة بإحدى صالات الألعاب الرياضية. أظهرت الصور رشاقة ياسمين، التي نالت إعجاب وتفاعل الجمهور. يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تصور حاليًا أولى بطولاتها المطلقة بمسلسل "حكايتي"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل.

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