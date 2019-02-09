في ختام "جمعية الفيلم".. رئيس المهرجان يهنئ المصريين بذكرى 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ45، في كلمته بحفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز، على تهنئة المصريين بذكرى ثورة 25 يناير.

قال عبدالسميع: "أهنئ المصريين بذكرى ثورة 25 يناير. نحن في فبراير ولكن ما زلنا في آثارها".

كرّم المهرجان الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن. والدورة مهداة لاسم علي أبو شادي.

والأفلام المتنافسة كانت "تراب الماس"، "زهرة الصبار"، "ليل خارجي"، "طلق صناعي"، "يوم الدين"، "حرب كرموز"، وبلاش تبوسني.

يشار إلى أن فيلم "يوم الدين" حصل على جائزة أحسن فيلم من لجنة تحكيم المهرجان، و"تراب الماس" أحسن فيلم من أعضاء الجمعية والجمهور.