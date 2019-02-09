ماجد الكدواني يغيب عن تكريمه بختام مهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفي:

غاب الفنان ماجد الكدواني، اليوم السبت، عن تكريمه ضمن حفل توزيع جوائز ختام مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ45.

يُكرم الكدواني عن دوره المميز بأحداث فيلم "تراب الماس"، الذي عُرض بموسم عيد الأضحى العام الماضي.

وقد غابت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أيضًا عن الحفل، لظروف سفرها خارج البلاد.

ويكرم المهرجان في دورته الحالية نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن. والدورة مهداة لاسم علي أبو شادي.