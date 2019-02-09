سما المصري عن استعداداتها لعيد الحب.. "هخربها في الفلانتين"

سما المصري

كتبت - إيمان العوضي :

شاركت سما المصري متابعيها بالاستعدادات الخاصة بها لعيد الحب، حيث نشرت صورة لها أخفت فيها وجهها بفستان أحمر قصير ، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت سما علي الصورة: "استعدادات عيد الحب.. شكلي هولعها باه.. بس خسيتي ياسوسو.. هاخربها في الفلانتين"، حازت الصورة علي إعجاب متابعيها كما تلقت العديد من التعليقات بين ساخرين و معجبين.

يذكر أنه ترددت أنباء مؤخرًا حول منع سما المصري من دخول الكويت مرة أخري، بعد الفيديو الصادم أمام أبراج الكويت الذي كان يمتلئ بالإيحاءات مما أثار الجدل علي مواقع السوشيال ميديا، لكن سما كذبت ذلك معلنه انها مجرد إشاعة.