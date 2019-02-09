شرم الشيخ للسينما الآسيوية يكرم لطفي لبيب

لطفي لبيب

كتب - أحمد أيوب:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، تكريم الفنان لطفي لبيب على مشواره الفني، وذلك خلال الدورة الثالثة التي ستنعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن الفنان لطفي لبيب يعد واحدا من النجوم الذين يملكون مشوارا فنيا سينمائيا، وتليفزيونيا، ومسرحيا ثريا، مشيرا إلى أنه نجح في أن يشبع جمهوره بالكوميديا التي كان يتفنن في تقديمها، حرصا منه على عدم تكرار أدواره، ليصبح مجرد ظهوره على الشاشة كفيلا

بأن يرسم البهجة على وجوه كل المشاهدين.

وأوضح أن إدارة المهرجان سوف تحتفي بالفنان الكبير من خلال عرض عدد من أفلامه، وإقامة ندوة تكريم له يديرها الناقد نادر عدلي.

ومن جانبه أعرب الفنان لطفي لبيب عن سعادته بتكريمه في مهرجان شرم الشيخ، مؤكدا أن هذا التكريم ساهم بشكل كبير في رفع روحه المعنوية، لأنه جاء تقديرا لمشواره الفني الذي اجتهد فيه ليقدم تاريخ كبير يتشرف به.

وأضاف أن تكريمه جاء في موعده حتى يكون دافعا للأمام، موضحا أنه قرر الحضور بصحبة أفراد عائلته الذين كانوا أحد أهم عناصر نجاحه.

يشار إلى أن الفنان لطفي لبيب يمتلك تاريخا سينمائيا كبيرا، ومن أهم أدواره "السفارة في العمارة"، و "عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان"، و"عصافير النيل"، و"طير أنت"، و"خلطة فوزية"، و"كده رضا"، و"جاءنا البيان التالي"، أما بالنسبة للتليفزيون فقدم فيه أعمال مهمة منها "زيزنيا"، و"ونيس وأيامه"، و"ابن النظام"، و"نصف ربيع الآخر".

المهرجان تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، و المخرج داود عبد السيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة د.ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس.