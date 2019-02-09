شاهد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بحركة رياضية شهيرة

ياسمين صبري

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها تستعرض من خلالها رشقاتها بحركة رياضية شهيرة وهي فتح الرجل.

يذكر أنتقلت النجمة ياسمين صبرى، اليوم إلى مدينة الإنتاج الإعلامى لتصوير عدد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتى" الذى تخوض به أولى تجاربها فى البطولة المطلقة بالدراما التليفزيونية ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وانتهت ياسمين من تصوير عدد من المشاهد فى مدينة الاسكندرية حيث انطلق التصوير من المدينة الساحلية، على أن تعود إليها أسرة المسلسل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث قرر المخرج أحمد سمير فرج تصوير مشاهد الاسكندرية على مرحلتين لاسيما وأن جزءا كبيرا من أحداث العمل يتم تصويرها هناك.

جدير بالذكر أن "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى.