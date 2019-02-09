15 فبراير الجاري.. إليسا تخضع لعملية جراحية

تخضع النجمة اللبنانية اليسا لعملية جراحية، يوم 15 فبراير الجاري، وذلك لإزالة الورم الذي تسبب في تورم يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية في

إحدى العمليات وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.

وتعد هذه العملية المحطة الأخيرة في مشوار

علاج اليسا من سرطان الثدي الذي أصابها ديسمبر 2017، وأخفته عن جمهورها.

وأعلنت اليسا عن المرض شهر أغسطس الماضي من خلال كليب إلى كل اللي بيحبوني الذي شارك فيه أصدقاؤها المقربون.