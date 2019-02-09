تخضع النجمة اللبنانية اليسا لعملية جراحية، يوم 15 فبراير الجاري، وذلك لإزالة الورم الذي تسبب في تورم يدها نتيجة إزالة الغدد الليمفاوية فيإحدى العمليات وهذا ما أدى إلى احتباس المياه في جسمها.
وتعد هذه العملية المحطة الأخيرة في مشوار
وأعلنت اليسا عن المرض شهر أغسطس الماضي من خلال كليب إلى كل اللي بيحبوني الذي شارك فيه أصدقاؤها المقربون.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 فبراير الجاري.. إليسا تخضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.