قائمة جوائز الدورة الـ٤٥ لمهرجان جمعية الفيلم

منحت إدارة الدورة الـ٤٥ من مهرجان جمعية الفيلم عددا من التكريمات للفنانين الشباب التي أثرت أفلامهم في الساحة السينمائية خلال الفترة الماضية.

ومنحت إدارة المهرجان شهادات تقدير لكل من مدير التصوير عبد السلام موسى عن فيلم "زهرة الصبار"، وشهادة للممثل راضى عن فيلم يوم الدين، ولخالد داغر عن موسيقى فيلم حرب كرموز.

كما منحت إدارة المهرجان جائزة أحسن أفيش لعمر عبد الوهاب عن فيلم ورد مسموم واحسن مكياج للفنان طارق مصطفى عن فيلم تراب الماس،

واحسن مكساج ستيفان جريجورى عن فيم ورد مسموم.

وذهبت جائزة أحسن ملابس لمونيا فتح الباب عن فيلم حرب كرموز، واحسن ديكور لعمر عبد الوهاب وأحمد فايز عن فيلم ورد مسموم، وأحسن موسيقى فيلم تراب الماس لهشام نزيه.

فيما منح المهرجان جائزة احسن مونتاج لعماد ماهر لفيلم بلاش تبوسنى، وجائزة أحسن تصوير لمدير التصوير أحمد المرسي عن فيلم تراب الماس.

وذهبت جائزة أحسن سيناريو للمخرج والمؤلف أبو بكر شوقى عن فيلم يوم الدين، فيما حصل المخرج أحمد فوزى صالح على جائزة سامى السلامونى عن فيلم ورد مسموم.

وحصل أحمد عبد الحافظ على جائزة أحسن ممثل عن فيلم يوم الدين، فيما حصلت عارفة عبد الرسول على جائزة التمثيل دور ثان عن فيلم زهرة الصبار.

وحصل النجم ماجد الكدوانى على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "تراب الماس" وتسلمتها الفنانة يسرا، فيما حصلت الفنانة الشابة ميرهان مجدى على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم ورد مسموم

ومنحت إدارة المهرجان جائزة أحسن فيلم لـ "يوم الدين" فيما حصل فيلم "تراب الماس" على جائزة أعضاء الجمعية.