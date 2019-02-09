شكرا لقرائتكم خبر عن مروى تخوض تجربة أغانى المهرجانات وترفع شعار السينجل الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة مروى حالة من النشاط الفنى حاليا، حيث بدأت التحضير لعدد من الأغنيات الجديدة والمختلفة - حسب وصفها - مؤكدة أنها تمثل مفاجأة لجمهورها، بعد أن انتهت من أغنية "عزيزى عزيزى" على طريقة المهرجانات، التى قررت أن تخوض هذه التجربة لتقدم من خلالها لونا جديدا على المطربة اللبنانية.

كما أكدت مروى أن الأغنية تمثل محطة جديدة لها مع أغنيات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، من خلال أغانى سينجل واحدة تلو الأخرى، مؤكدة فى الوقت ذاته حرصها الدائم على توثيق التراث الشعبى خلال أغانيها.