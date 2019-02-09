شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم لطفى لبيب فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، برئاسة المخرج مجدى أحمد على، تكريم الفنان لطفى لبيب على مشواره الفنى، وذلك خلال الدورة الثالثة التى ستنعقد فى الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

وقال المخرج مجدى أحمد على، رئيس المهرجان، إن الفنان لطفى لبيب يعد واحدا من النجوم الذين يملكون مشوارا فنيا سينمائيا، وتليفزيونيا، ومسرحيا ثريا، مشيرا إلى أنه نجح فى أن يشبع جمهوره بالكوميديا التى كان يتفنن فى تقديمها، حرصا منه على عدم تكرار أدواره، ليصبح مجرد ظهوره على الشاشة كفيلا بأن يرسم البهجة على وجوه كل المشاهدين.

وأوضح أن إدارة المهرجان سوف تحتفى بالفنان الكبير من خلال عرض عدد من أفلامه، وإقامة ندوة تكريم له يديرها الناقد نادر عدلى.

ومن جانبه أعرب الفنان لطفى لبيب عن سعادته بتكريمه فى مهرجان شرم الشيخ، مؤكدا أن هذا التكريم ساهم بشكل كبير فى رفع روحه المعنوية، لأنه جاء تقديرا لمشواره الفنى الذى اجتهد فيه ليقدم تاريخ كبير يتشرف به.

وأضاف أن تكريمه جاء فى موعده حتى يكون دافعا للأمام، موضحا أنه قرر الحضور بصحبة أفراد عائلته الذين كانوا أحد أهم عناصر نجاحه.

يشار إلى أن الفنان لطفى لبيب يمتلك تاريخا سينمائيا كبيرا، ومن أهم أدواره "السفارة فى العمارة"، و"عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان"، و"عصافير النيل"، و"طير أنت"، و"خلطة فوزية"، و"كده رضا"، و"جاءنا البيان التالي"، أما بالنسبة للتليفزيون فقدم فيه أعمال مهمة منها "زيزنيا"، و"ونيس وأيامه"، و"ابن النظام"، و"نصف ربيع الآخر".