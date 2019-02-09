شكرا لقرائتكم خبر عن كنزة مرسلى تكتشف خيانة زوجها فى كليبها الجديد "قتال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة الجزائرية الصاعدة كنزة مرسلى، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة "قتال"، وحقق الكليب نسبة مشاهدات عالية بعد ساعات من طرحه على يوتيوب، مقتربا من المليون الأول.
وأدت كنزة أغنيتها الجديدة باللهجة الجزائرية، وهى من كلمات عبده سعود، ألحان طارق قادم، إخراج زياد الخورى، وتدور فكرته حول زوجة تكتشف خيانة زوجها فتقرر الانفصال عنه، ورغم محاولاته لمسامحته عن أخطاءه إلا أنها تتركه نهائيا والبدء فى حياة جديدة.
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