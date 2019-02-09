شكرا لقرائتكم خبر عن غياب وزيرة الثقافة عن حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم لسفرها للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ45 بالسلام الجمهورى ثم عرض لقطات من الأعمال المتنافسة فى المهرجان، وقدمت الإعلامية بوسى شلبى، الفنان محمود عبد السميع ليلقى كلمة الختام وأعلن خلالها غياب وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لسفرها خارج مصر.

وحضر الحفل يحيى الفخرانى ويسرا وليلى علوى ومحمود حميدة والمخرج أحمد فوزى والإعلامية بوسى شلبى.

وبعد مناقشات بين أعضاء لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ 45 برئاسة المخرج هانى لاشين، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والناقدة الموسيقية رانيا يحيى، والمخرج شريف مندور ود.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون ومدير التصوير السينمائى د.محسن أحمد، ود.محمود محسن مهندس الديكور والمخرجة هالة خليل، ود. وليد سيف الناقد السينمائى والناقدة ماجدة خير الله، أعلنت أن الفنان ماجد الكدوانى حصل على جائزة التمثيل عن دوره فى فيلم تراب الماس، بينما حصلت الفنانة ميريهان مجدى على جائزة افضل ممثلة دور أول عن دورها فى فيلم "ورد مسموم"، بينما حصلت عارفة عبد الرسول على جائزة الدور الثانى فى التمثيل بينما حصل الطفل احمد عبدالحافظ الشهير بأوباما على جائزة الدور الثانى فى التمثيل، بينما حصل فيلم يوم الدين على أفضل فيلم، كنا حصل على جائزتى السيناريو والإخراج لأبو بكر شوقى.

وحصل أحمد فوزى صالح على جائزة العمل الأول وجائزة سامى السلامونى للتجديد والابتكارعن سيناريو فيلمه ورد مسموم، والذى حصل على غالبية الجوائز منها الأفيش الفنان عمر عبد الوهاب ومكساج الصوت لكل من سارة قدورى وستيفان كريجورى، والديكور للفنان عمرو عبد الوهاب وأحمد فايز بينما تمكن تراب الماس من اقتناص عدد من الجوائز ومنها جائزة أفضل مكياج لطارق مصطفى وجائزة افضل موسيقى للموسيقار هشام نزيه، تصوير أحمد المرسى، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم باختيار الجمهور وأعضاء جمعية الفيلم.

وتمكن حرب كرموز بالخروج بجائزة أفضل ملابس لتحصل عليها مونيا فتح الباب، وشهادة تقدير من لجنة التحكيم للموسيقار خالد داغر، أما فيلم زهرة الصبار فتمكن من الحصول على شهادة تقدير لمدير التصوير عبد السلام موسى، بينما حصل راضى جمال على شهادة تقدير عن دوره فى فيلم يوم الدين، أما جائزة المونتاج فتمكن فيلم بلاش تبوسنى، ويتسلم الفائزون جوائزهم يوم السبت القادم 9 فبراير فى سينما محمد فريد بوسط البلد (رينسانس) فى حفل ضخم بحضور وزير الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم والفنانة يسرا ضيف شرف الدورة.

ومن المقرر تكريم عدد من الفنانين فى مجال صناعة السينما، اليوم السبت، وهم الفنانة ليلى علوى، ويحيى الفخرانى، والمخرج جلال الشرقاوى، بصفته أول من أعد رسالة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وكاتب السيناريو فاروق صبرى، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائى أمير العمرى، وأول مصورة سينمائية مدير التصوير نانسى عبد الفتاح، كما تم استحداث هذا العام تكريمات جديدة للرواد الراحلين إحياءا لذكراهم إذ سيتم تكريم المخرج كمال سليم رائد الواقعية فى السينما المصرية، والممثل القدير شفيق نور الدين، وكاتب السيناريو يوسف جوهر.