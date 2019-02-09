بالفيديو| في ذكرى وفاة شرير السينما.. الشارع: "ادبح يا زكي قدرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - محمد مجدي:

تصوير - عبد الرحمن علاء:

مونتاج - مريم حسن:

تمر اليوم السبت ذكرى رحيل "البرنس"، الذي برع في تقديم دور الشرير بأداء مختلف؛ الفنان عادل أدهم، الذي حفر اسمه ضمن قائمة أفضل النجوم الذين تألقوا في أداء أدوار الشر، ورغم ذلك ارتبط في أذهان جمهوره بالكوميديا.

ترك الراحل عادل أدهم العديد من الافيهات والقفشات التي يستخدمها الجمهور حتى الآن:

وفي ذكرى رحيله الـ 22 رصد الخليج 365 كيف يتذكر الشارع المصري عادل أدهم، في التقرير التالي: