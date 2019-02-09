الفخراني يهاجم "مهرجانات السبوبة" ويوضح سبب إطلاقه لحيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قال الفنان يحيى الفخراني إنه اعتاد إطلاق لحيته وشاربه بعد كل عمل، لحين العمل المقبل، مضيفًا أن مسرحية "الملك لير" على مدار ٩ سنوات تطلبت ذلك، وأن عرضها مجددًا استلزم ذلك أيضًا.

وأضاف الفخراني، أثناء تكريمه في حفل ختام مهرجان "جمعية الفيلم"، أن أول جائزة حصل عليها كانت من الجمعية، وقدمها له المخرج الراحل صلاح أبو سيف، الذي قال له يومها: "ديه جائزة محترمة".

وعاب النجم الكبير على ما أسماها "مهرجانات السبوبة" التي تفقد القيمة بمنحها الجوائز لمن لا يستحقون. وأكد أن جائزة الفنان هي أعماله الباقية بعد مماته.

ويُكرم المهرجان في دورته الـ45 هذا العام، نخبة من نجوم السينما المصرية، بينهم الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن. والدورة مهداة لاسم علي أبو شادي.​