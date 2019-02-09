بدء حفل ختام "جمعية الفيلم" في حضور نجوم السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تصوير - محمود عبد الناصر:

بدأ حفل ختام الدورة 45 من مهرجان جمعية الفيلم، مساء اليوم السبت، بعزف السلام الوطني، وعرض فيلم عن مسيرة الفنانة يسرا، ضيفة شرف المهرجان، فضلاً عن بروموهات الأفلام المتنافسة.

ويكرم المهرجان الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن. والدورة مهداة لاسم علي أبو شادي.

والأفلام المتنافسة كانت "تراب الماس"، "زهرة الصبار"، "ليل خارجي"، "طلق صناعي"، "يوم الدين"، "حرب كرموز"، وبلاش تبوسني.

يشار إلى أن فيلم "يوم الدين" حصل على جائزة أحسن فيلم من لجنة تحكيم المهرجان، و"تراب الماس" أحسن فيلم من أعضاء الجمعية والجمهور.