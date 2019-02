مسرح مصر يقدم 4 عروض في السعودية

كتب - أحمد أيوب:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات" تويتر"، تعاقدها مع فريق "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، على تقديم 4 عروض مسرحية بالمملكة العربية السعودية.

ويقام "مسرح مصر"بقيادة أشرف عبد الباقي، وبطولة: علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس"، كريم

عفيفى، دينا محسن" ويزو"، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوى، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وغيرهم.