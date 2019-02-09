أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات" تويتر"، تعاقدها مع فريق "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، على تقديم 4 عروض مسرحية بالمملكة العربية السعودية.
كاتبة : "مسرح مصر" بإشراف ومشاركة الفنان أشرفعبدالباقي ومجموعة من الشباب الصاعد، سيُقدم 4 عروض مسرحية كوميدية مميزة في المملكة".
ويقام "مسرح مصر"بقيادة أشرف عبد الباقي، وبطولة: علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة "أوس أوس"، كريم
"مسرح مصر" بإشراف ومشاركة الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة من الشباب الصاعد، سيُقدم 4 عروض مسرحية كوميدية مميزة في المملكة.#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/SmihCmLrie— هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 9, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر مسرح مصر يقدم 4 عروض في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.