إيمان البحر درويش يطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ اسم جده

طالب الفنان ايمان البحر درويش الدولة بضرورة التدخل لوقف ما وصفه بالمهزلة بحذف اسم سيد درويش من مسرح سيد درويش ومدرسة سيد درويش بالإسكندرية.
وقال خلال حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ٦٧ مساء الجمعة ان الدولة ظلمت جده ولابد من التدخل لانقاذه.
وأشعل ايمان حفل الافتتاح وقدم اغنيات « قوم يامصري» و" ومسلم ومسيحى " وغيرها من الاغنيات، تفاعل معه الجمهور مطالبا من خلالها برفع الظلم عن الجميع.
وعرض ضمن الافتتاح فيلم تسجيلي عن الفنان العالمي الراحل جميل راتب الذيقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما بإهداء الدورة هذا العام لروحه تقديراً لأعماله الفنية المتميزة على مدار رحلة عطائه الفني.
وتم تكريم عدد من الفنانين كان ابرزهم الفنان فاروق الفيشاوى الذى انصرف باكرا نظرا لظروفه الصحية، واهدى ايضا جائزة الإبداع الفني لمدير التصوير القدير كمال عبد العزيز والموسيقار مودي الإمام الذى شهد حضوره مفاجأة خاصة فى ظل غيابه الاعلامى،وجائزة الإبداع الفني لرائدة الرسوم المتحركة المخرجة القديرة شويكار
كما نوّهت مقدمة الحفل إلى أنه سيتم تسليم جائزة الإبداع الفني للناقد القدير طارق الشناوي، وجائزة فريد المزاوي للمخرج القدير يسري نصرالله بحفل ختام المهرجان لوجودهما خارج البلاد، وبعد كلمات قصيرة من المكرمين تم التقاط صورة جماعية لهم.
يذكر ان المهرجان تستمر فعالياته حتى الجمعة القادمة ويعرض 5 افلام.
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