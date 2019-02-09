بدء حفل ختام "جمعية الفيلم" في حضور نجوم السينما

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بدأ حفل ختام الدورة 45 من مهرجان جمعية الفيلم، بعزف السلام الوطني، وعرض فيلم عن مسيرة الفنانة يسرا، ضيفة شرف المهرجان، فضلاً عن بروموهات الأفلام المتنافسة.
ويكرم المهرجان الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن. والدورة مهداة لاسم علي أبو شادي.
والأفلام المتنافسة كانت "تراب الماس"،
يشار إلى أن فيلم "يوم الدين" حصل على جائزة أحسن فيلم من لجنة تحكيم المهرجان، و"تراب الماس" أحسن فيلم من أعضاء الجمعية والجمهور.
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