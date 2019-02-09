شيرين تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ،مجموعة من الصور للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب و المخرجة الكويتية هيا عبد السلام، بإطلالة واحدة حيث ارتدت كل منهن فستانا تشبه به الأخرى. حيث ارتدت كل منهن فستانا تشبه به الأخرى. و علق بعض رواد السوشيال ميديا علي الفستان بأنه يليق علي كل منهن، و لكن بعض التعليقات إنحازت الي المطربة شيرين ، و كان الفستان الذي ظهرهن به أسود و يأخذ قصة السندريلا و مطرزا باللؤلؤ.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شيرين وهيا الكويتية بنفس الإطلالة .. والجمهور: مين أحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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