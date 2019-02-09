بعد أزمة زواجها السري من خالد يوسف.. ياسمين الخطيب تتألق في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تناست الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب أزمتها مع المخرج خالد يوسف، وخضعت لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور.

الإعلامية المصرية تألقت في الجلسة بفستان أصفر طويل مشقوق عند الساقين، وله أكمام ضخمة، ولفت حزام حول خصرها باللون الأزرق، وهو من توقيع المصمم أحمد عبد الله.

ياسمين أكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة، وجمعت شعرها لأعلى في كعكة، بأنامل مصفف الشعر محمود عامر، وتزينت بمكياج قوي بلمسات الماكييرة ميرا الفقي، فيما وضعت طرحة طويلة شفافة على رأسها.

وكانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للإعلامية المصرية ياسمين الخطيب وهي في أحضان المخرج خالد يوسف، وسببت الصورة حالة من الجدل بين جمهور الطرفين متسائلين عن طبيعة علاقتهما، وهو ما دفع ياسمين للكشف عن زواجها من خالد يوسف لمدة عامين قبل أن يتم الانفصال.

وكانت المفاجأة قيام خالد يوسف بتكذيب كلام ياسمين، مؤكدا أن ما تم تداوله عنه مجرد شائعات، حيث كتب، على حسابه على “تويتر”: “تعودت على حملات مُمنهجة وشائعات مُغرضة وأعلنت من قبل أنني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”.

ياسمبن قررت الرد على تكذيب خالد يوسف ونفيه لزواجهما، بنشرها ألبوم صور يجمعهما خلال فترة زواجهما، وعلقت عليها بقولها: “مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو إختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها”.