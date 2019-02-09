أحدث صور للفنانة المعتزلة ليلى حمادة بالحجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

منذ أن اعتزلت الفنانة المصرية ليلى حمادة التمثيل في بداية التسعينات وتزوجت لم تظهر للجمهور، حيث ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء.

الصفحة الخاصة بنجوم الزمن الجميل نشرت للفنانة المعتزلة صور حديثة بعد ارتدائها الحجاب، وكانت معها شقيقتها الفنانة ماجدة حمادة، وبدت ليلى تتمتع بنفس جمالها رغم تأثرها بالزمن.

ليلى حمادة ولدت يوم 15 ديسمبر عام 1951 اكتشفتها ماما سميحة مديرة عام برامج التلفزيون، وقدمتها للشاشة الصغيرة في برامج الأطفال وهي لا تزال في الخامسة من عمرها.

حصلت على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية وعملت في مسلسلات عديدة منها عم نعناع، الأميرة الصغيرة والأقزام السبعة. ومكتشفها بالتمثيل هو رمسيس نجيب حيث قدمها في فيلم إمبراطورية ميم.

من أبرز أعمالها أيضا: « إسكندرية ليه؟، امرأة في دمي، المرأة التي غلبت الشيطان»، تزوجت واعتزلت الفن في بداية التسعينيات، ثم عادت إلى التمثيل من خلال الإذاعة والدراما التلفزيونية.

أما شقيقتها ماجدة حمادة التي اعتزلت الفن أيضا واختفت تماما عن الأضواء فقد شاركت في العديد من الأعمال أشهرها مسلسل ليالي الحلمية في الجزء الأول والذي جسدت فيه شخصية علية الزوجة الثانية لسليم البدري.