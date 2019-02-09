أحمد فلوكس يكشف تفاصيل زواجه من هنا شيحة وسبب رفضها في البداية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في أول لقاء تليفزيوني لهما بعد الزواج، كشف الفنان المصري أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة تفاصيل جديدة عن علاقتهما وبداية قصة حبهما.

أحمد قال إنه كان يعرف هنا منذ أن كانت في مرحلة المواهقة، حيث كانت تسكن في الإسكندرية وخالته كانت جارتها، ولكنه قصة حبهما بدأت عندما تشاركا بطولة مسلسل «نصيبي وقسمتك».

فلوكس قال إن أحد المشاهد التي قاما بتصويرهما سويا كانت حقيقية، حيث كانا يرقصان سويا، ووقتها شعر بحبها يخترق قلبه، بينما قالت هنا إنها شعرت بسعادة أثناء تصوير هذا المشهد.

الفنان المصري كشف أنه طلب الزواج من هنا التي بادلته المشاعر ولكنها رفضت الزواج منه، وفوجئ بها بعد ساعات تتصل به وتحدد موعد الزفاف، مشيرا إلى أنه نسي أن يتصل بالمأذون بسبب مفاجأتها له.

هنا قالت أيضا خلال برنامج «أنا وبنتي»، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، إنها كانت مصممة منذ سنوات على التركيز في عملها وأولادها فقط ولكنها نسيت كل ذلك عندما اقتربت من فلوكس، واستطاع أن يخترق قلبها بسهولة جدا.

هنا شيحة أثناء التصوير فضحتها نظراتها لزوجها وكشفت عن حبها الشديد له حتى أن الفنان شريف منير مازحها بسبب نظراتها وردت قائلة: «بحبه هعمل ايه».

يٌذكر أن هنا شيحة سبق لها الزواج منذ سنوات طويلة وأنجبت من فوزي العوامري ولدين، بينما سبق لفلوكس الزواج ولديه ولد.