هيفاء وهبي تكشف النقاب عن مفاجأتها وتتلقى التهاني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أخيراً عن المفاجأة التي كانت تروج لها منذ أيام بصور خاصة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هيفاء تجهز لإطلاق خط أزياء خاص بها، يحمل اسم «Beau Voyou»، ومن المنتظر أن تطرح الفنانة أول مجموعة أزياء يوم 11 فبراير المقبل، حيث نشرت الفنانة صورة لشعار الماركة التجارية الخاصة بها، وكتبت معلقة عليها: «يسعدني أن أقدم لكم Beau Voyou، ولادة فكرتي، علامتي التجارية.. سأقوم بإطلاق الدفعة الأولى من خط الملابس الخاص بي، عالم الحرية، الحب والتسامح …تابعونا! لا أستطيع الانتظار!»، حيث تلقت الفنانة تهاني محبيها، متمنيين لها النجاح والتوفيق بهذه الخطوة الجديدة.

من ناحية أخرى، تجهز هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان «قعدة وبتفرج» من كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، في الوقت الذي اطلقت فيه مؤخراً كليب جديد لأغنية «اجمدي» من ألبومها الأخير «حوا» من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد الوزيري