ابنة شقيق شادية تحيي ذكرى ميلادها بتفاصيل جديدة عن حياتها وصور نادرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة التشكيلية ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، على إحياء ذكرى ميلاد عمتها والتي توافق يوم 8 فبراير، وذلك بتدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك».

ابنة شقيقة شادية، نشرت صور نادرة لها برفقة عمتها وكانت وقتها طفلة ورافقهما في الصورة والدها وكانت تضع رأسها على كتف شادية، وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي، اليوم 8 فبراير عيد ميلادها، كانت زاهدة جدًا طول عمرها كانت كلمتها المحببة لنفسها وبتقولها دائما “اللهم أغننا بالافتقار إليك”، الواحد كان بيحتاس يجيب لها إيه في عيد ميلادها وعيد الأم، هدية غالية مش هاتستعملها وهاتديها لحد».

وأضافت: «كانت أجمل حاجة تحبها جدًا وردة تحطها في كوباية جنب السرير تصبح عليها كل يوم، أو عنقود فُل اللي كانت بتحبه جدًا والفريسكا كنت كل ما أسافر إسكندرية أو الساحل لازم أرجع لها بفريسكا، مرة نسيت خاصمتني، رحمة الله عليكي يا حبيبة».

يُذكر أن الفنانة شادية، ولدت في مثل هذا اليوم 8 فبراير، ورحلت عن عالمنا في شهر نوفمبر عام ، 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا وذلك بعد تعرضها لازمة صحية مفاجأة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.