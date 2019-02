كارول سماحة تُغني سيلين ديون وتُبدع

متابعة بتجـــــــــــــرد: لا تزال ردود الأفعال على حفل النجمة اللبنانية كارول سماحة في دار الأوبرا الأوكرانية National Opera House Of Ukraine تتصاعد.

وشاركت كارول سماحة الجمهور بفيديو لأغنية الفنانة العالمية سيلين ديون My Heart Will Go On والتي قدّمتها على طريقتها الخاصة خلال الحفل.

وتظهر كارول سماحة في الفيديو بحالة انسجام فني استثنائية جدًا، فتُبدع في تقديم الأغنية التي يتطلب غناؤها قدرات صوتية عالية جدًا.

ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي تغني فيها كارول سماحة بلغات غير العربية فسبق أن قدّمت في حفلاتها عدد من الأغنيات الأجنبية ومنها أغنيتي Je T’aim وWrecking Ball.

الجدير ذكره أن الأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو Volodymyr Sirenko رافقت كارول سماحة في هذا الحفل الذي اعتبرته الجهات المنظمة الأضخم في تاريخ الأوبرا الأوكرانية.