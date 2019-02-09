وصول يحيى الفخرانى ويسرا وليلى علوى ومحمود حميدة ختام مهرجان جمعية الفيلم

بعد مناقشات بين أعضاء لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ45 برئاسة المخرج هانى لاشين وعضوية كل من الناقد أسامة عبدالفتاح والناقدة الموسيقية رانيا يحيى، والمخرج شريف مندور ود.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون ومدير التصوير السينمائى د.محسن أحمد، ود.محمود محسن مهندس الديكور والمخرجة هالة خليل ود. وليد سيف الناقد السينمائى والناقدة ماجدة خير الله، أعلنت أن الفنان ماجد الكدوانى حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "تراب الماس"، بينما حصلت الفنانة ميريهان مجدى على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها فى فيلم "ورد مسموم"، بينما حصلت عارفة عبدالرسول على جائزة الدور الثانى فى التمثيل بينما حصل الطفل أحمد عبدالحافظ الشهير بـ أوباما على جائزة الدور الثانى فى التمثيل، بينما حصل فيلم يوم الدين على أفضل فيلم، كما حصل على جائزتى السيناريو والإخراج لأبو بكر شوقى.

وحصل أحمد فوزى صالح على جائزة العمل الأول وجائزة سامى السلامونى للتجديد والابتكارعن سيناريو فيلمه "ورد مسموم"، والذى حصل على غالبية الجوائز منها الأفيش الفنان عمر عبد الوهاب ومكساج الصوت لكل من سارة قدورى وستيفان كريجوري، والديكور للفنان عمرو عبدالوهاب وأحمد فايز، بينما تمكن تراب الماس من اقتناص عدد من الجوائز ومنها جائزة افضل مكياج لطارق مصطفى وجائزة افضل موسيقى للموسيقار هشام نزيه، تصوير أحمد المرسى بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم باختيار الجمهور وأعضاء جمعية الفيلم.

وتمكن حرب كرموز بالخروج بجائزة أفضل ملابس لتحصل عليها مونيا فتح الباب وشهادة تقدير من لجنة التحكيم للموسيقار خالد داغر، أما فيلم زهرة الصبار فتمكن من الحصول على شهادة تقدير لمدير التصوير عبد السلام موسى، بينما حصل راضى جمال على شهادة تقدير عن دوره فى فيلم يوم الدين، أما جائزة المونتاج فتمكن فيلم بلاش تبوسنى.

ومن المقرر تكريم عدد من الفنانين فى مجال صناعة السينما، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، اليوم السبت، وهم الفنانة ليلى علوى، ويحيى الفخرانى، والمخرج جلال الشرقاوى، بصفته أول من أعد رسالة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، وكاتب السيناريو فاروق صبرى، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائى أمير العمرى، وأول مصورة سينمائية مدير التصوير نانسى عبد الفتاح، كما تم استحداث هذا العام تكريمات جديدة للرواد الراحلين إحياءا لذكراهم إذ سيتم تكريم المخرج كمال سليم رائد الواقعية فى السينما المصرية، والممثل القدير شفيق نور الدين، وكاتب السيناريو يوسف جوهر.