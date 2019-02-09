يسرا ومحمود حميدة وجلال الشرقاوي أول حضور ختام مهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

توافد نجوم ونجمات السينما المصرية إلى مقر حفل ختام وتوزيع مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ٤٥ هذا العام، تحت شعار نحو سينما مصرية، منهم النجمة الكبيرة يسرا، والفنان الكبير محمود حميدة، والمخرج الكبير جلال الشرقاوي.

ويكرم المهرجان الفنانين يحيى الفخراني، ليلى علوي، جلال الشرقاوي، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، مهندس الديكور محمود محسن، وضيفة الشرف الفنانة يسرا. والدورة مهداة لاسم علي أبو شادي.​