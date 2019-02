شاهد.. يحيى الفخراني يقدم 6 عروض في السعودية

كتب - أحمد أيوب:



أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربيةالسعودية، عبر صفحتها بموقع التديونات "تويتر"، عن تعاقدها على تقديم 6 عروض مسرحية بالمملكة العربية السعودية، من عرض "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.

وكتبت هية الترفيه السعودية في تغريدتها : "الملك لير مسرحية تراجيدية من بطولة الفنان يحيى الفخراني ستُقدم في

6 عروض وفي مناطق مختلفة حول المملكة، خلال هذا العام!".

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم

"الملك لير" مسرحية تراجيدية من بطولة الفنان يحيى الفخراني ستُقدم في 6 عروض وفي مناطق مختلفة حول المملكة، خلال هذا العام!#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/brFdzSTXOE — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 9, 2019

مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى. 6 عروض وفي مناطق مختلفة حول المملكة، خلال هذا العام!This is a Twitter Status This is a Twitter Status — هيئة الترفيه (@GEA_SA)