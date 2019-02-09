شاهد.. يحيى الفخراني يقدم 6 عروض في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربيةالسعودية، عبر صفحتها بموقع التديونات "تويتر"، عن تعاقدها على تقديم 6 عروض مسرحية بالمملكة العربية السعودية، من عرض "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني.
وكتبت هية الترفيه السعودية في تغريدتها : "الملك لير مسرحية تراجيدية من بطولة الفنان يحيى الفخراني ستُقدم في6 عروض وفي مناطق مختلفة حول المملكة، خلال هذا العام!".
وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم
"الملك لير" مسرحية تراجيدية من بطولة الفنان يحيى الفخراني ستُقدم في 6 عروض وفي مناطق مختلفة حول المملكة، خلال هذا العام!#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/brFdzSTXOE— هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 9, 2019
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