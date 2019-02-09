رسميًا.. يسرا تستعد لعرض "The Crew"

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

تستعد الفنانة الكبيرة يسرا، لعرض أحدث أفلامها "The Crew"، حيث تنهي الشركة المنتجة حاليًا ترتيباتها، لعرضه بالعديد من المهرجانات السينمائية العالمية، إلى جانب عرضه بالسينمات المصرية، حيث استغرق تصويره قرابة عامين.

ويتناول "The Crew"، مراحل العمل على الأفلام بأسلوب مبهر، منذ ولادة الفكرة، ومرورًا بكتابة السيناريو، وجلسات

العمل بين الممثلين والمخرجين، وطرح التصورات على الأوراق، قبل أن تدخل إلى حيذ التنفيذ والإنتاج، وتعاون هؤلاء مع صناع الديكور والملابس، ومديري التصوير والمصورين،وإبراز دور الفنيين وعمال البوفيه ومسئولي الكارفانات وسائقي المعدات، مرورًأ بالمونتاج والخدع والجرافيك، والهندسةالصوتية والموسيقى التصويرية،، وكيفية تذليل العقبات، والحصول على تصاريح أماكن التصوير، انتهاء بالتوزيع وغير ذلك الكثير من الأمور التي تخفى على الجمهور.

فيلم "The Crew" بطولة يسرا، أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، أمثال جابي خوري، وحيد حامد، مدحت العدل، تامر حبيب، شريف عرفة، هادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري.