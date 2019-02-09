شاهد.. منة فضالي تكشف لجمهورهاعن نقطة ضعفها

منة فضالي كتب - أحمد أيوب: كشفت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن نقطة ضعفها، حيث نشرت مجموعه صور جدية لها وظهرت فضالي بالصور وهي داخل إحدى المحلات وتتناول الحلويات وعلقت علي لها وظهرت فضالي بالصور وهي داخل إحدى المحلات وتتناول الحلويات وعلقت عليالصور كاتبة: "نقطة ضعفي الحلويات". يذكر أن فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم الكويتي الجديد "إتيكيت" الذي يشاركها فيه البطولة من مصر الفنان أحمد رزق.

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