شاهد.. رد فعل كاتي بيري بعد غناء الجمهور لأغنية مسربة

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فوجئت المغنية الأمريكية كاتي بيري، بعد أن انتهت من تأدية أغاني دولي بارتون في حفل MusiCares، بجمهورها يغني أغنية مسربة لها.
وكانت بيري من ضمن المكرمين لمغنية الكنتري دولي بارتون الفائزة بجائزة إنسان العام في حفل MusiCares الذيتعقده أكاديمية الموسيقى.
وتفاجأت مغنية Dark Horse أثناء الحفل الموسيقى بأن بعض الأشخاص من الجمهور يعرفون كلمات أغنية لها لم تطلق بعد.
ونظرت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا باندهاش إلى
يذكر أن الأغنية تحمل اسم 365 ومن المقرر أن تطلق رسميًا هذا العام بالتعاون مع منسق الاسطوانات الألماني زيد.
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