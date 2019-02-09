انت الان تتابع تفاصيل خبر 700 دار نشر في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - بدأ المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، الجمعة، باستقبال زائريه مع بداية الدورة الـ25، التي تُقام بمشاركة أكثر من 700 دار نشر من نحو 40 دولة.

وتحل إسبانيا ضيف شرف المعرض الذي يستمر في المملكة المغربية حتى الـ17 من فبراير الجاري.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، افتتح المعرض يوم الخميس، يرافقه وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال العثماني في تصريحات للصحفيين إن اختيار إسبانيا ضيف شرف لهذه السنة دليل على انفتاح المغرب على الثقافات الأوسع انتشاراً في العالم.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السفير الإسباني في المغرب، ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريجز، قوله: "إن هذا المعرض يشكّل مناسبة مواتية لتسليط الضوء على العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، فضلاً عن أنها دعوة للجمهور المغربي للانفتاح أكثر على اللغة الإسبانية".

يشارك في أنشطة المعرض نحو 350 كاتباً وشاعراً ومترجماً من المغرب وخارجه.

ومن بين هذه الأنشطة أمسية شعرية يحييها اللبناني وديع سعادة، الفائز بجائزة الأركانة العالمية للشعر، وكذلك حفل تسليم جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة.

ومن أبرز المشاركين في أنشطة المعرض الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف، والروائي اللبناني إلياس خوري، والشاعرة السورية خلود شرف، والروائي المغربي بنسالم حميش، والكاتب العراقي صموئيل شمعون.