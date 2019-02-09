نانسي عجرم تطرح برومو “الحب زي الوتر” وتسيطر إلكترونيًا – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم البرومو الرسمي الخاص بفيديو كليب “الحب زي الوتر” استعدادًا لإطلاقه رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وتظهر نانسي عجرم في البرومو وهي تعزف على البيانو بلقطات مفعمة بالرومانسية وسط مشاهد رائعة للطبيعة الخلابة حولها.

وحقق البرومو رواجًا واسعًا بين محبي نانسي عجرم الذين تناقلوه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية “الحب زي الوتر” هي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم وحققت أكثر من ١١ مليون مشاهدة بنسخة الليركس فيديو عبر قناة نانسي الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الجدير ذكره أن الأغنية تضمنها ألبون نانسي عجرم الأخير “حاسة بيك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي لدى طرحه.